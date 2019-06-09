2019-06-09T09:59:33+03:00
Спорт

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком

11-летний болельщик болен лейкемией
Марина ВЕНЦОВА
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком. Фото: скрин с видеоРоналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком. Фото: скрин с видео
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Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком.

11-летний мальчик стоял с плакатом «Криштиану Роналду, обними меня». В итоге футболист не смог оставить ребенка без внимания и выполнил его просьбу, пишет издание A Bola. Роналду попросил водителя автобуса остановиться, пригласил мальчика в салон, где сделал с ним совместную фотографию.

Позже СМИ сообщили, что ребенка зовут Эдуард, мальчик болен лейкемией.

Кстати, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 июня Португалия сыграет в финале Лиги Наций против Нидерландов. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Лига Наций, напомним - новый турнир УЕФА, который организовали для замены товарищеских матчей.

Криштиану Роналду остановил автобус, чтобы обнять маленького фаната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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