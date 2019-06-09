Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком.
11-летний мальчик стоял с плакатом «Криштиану Роналду, обними меня». В итоге футболист не смог оставить ребенка без внимания и выполнил его просьбу, пишет издание A Bola. Роналду попросил водителя автобуса остановиться, пригласил мальчика в салон, где сделал с ним совместную фотографию.
Позже СМИ сообщили, что ребенка зовут Эдуард, мальчик болен лейкемией.
Кстати, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 июня Португалия сыграет в финале Лиги Наций против Нидерландов. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Напомним, Лига Наций, напомним - новый турнир УЕФА, который организовали для замены товарищеских матчей.
Криштиану Роналду остановил автобус, чтобы обнять маленького фаната.
ИСТОЧНИК KP.RU