СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-09T09:59:33+03:00

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком. Фото: скрин с видео

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Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком.

11-летний мальчик стоял с плакатом «Криштиану Роналду, обними меня». В итоге футболист не смог оставить ребенка без внимания и выполнил его просьбу, пишет издание A Bola. Роналду попросил водителя автобуса остановиться, пригласил мальчика в салон, где сделал с ним совместную фотографию.

Позже СМИ сообщили, что ребенка зовут Эдуард, мальчик болен лейкемией.

Кстати, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 9 июня Португалия сыграет в финале Лиги Наций против Нидерландов. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Лига Наций, напомним - новый турнир УЕФА, который организовали для замены товарищеских матчей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713753" frameborder="0"></iframe> Криштиану Роналду остановил автобус, чтобы обнять маленького фаната.

ИСТОЧНИК KP.RU