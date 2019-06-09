Конституционный суд Молдовы назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-09T10:29:32+03:00

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Конституционный суд (КС) Молдовы в воскресенье, 9 июня, принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу для роспуска парламента.

Перед новым главой государства поставлена задача уведомить суд об обстоятельствах, которые оправдывают роспуск парламента 10-го законодательного органа, и издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, проевропейская Демократическая партия Молдовы обвинила президента страны Игоря Додона в предательстве и потребовала его отставки. Парламент страны объявил страну захваченным государствам, депутаты приняли декларацию, в которой говорится о коррупции в госучреждениях и недоверии Конституционному суду. Кроме того, парламентарии считают, что в Молдове необходимо отменить смешанную избирательную систему, которая была введена по предложению демократов.

ИСТОЧНИК KP.RU