2019-06-09T11:51:00+03:00
В мире

Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента

Ранее полномочия главы государства временно были переданы Павлу Филипу
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламентаИсполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении в стране досрочных выборов. Они назначены на 6 сентября.

"Сегодня власть больше не принадлежит ни одному политическому образованию, сегодня власть принадлежит гражданам", - сказал он журналистам во время подписания документа.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Конституционный суд Молдавии в воскресенье, 9 июня, принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Перед новым главой государства была поставлена задача издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Накануне президент страны Игорь Додон был обвинен в предательстве, проевропейская Демократическая партия Молдавии потребовала его отставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй день революционных событий в Молдове: Олигархический режим мобилизует все силы, чтобы вернуться во власть

Пока на стороне тех, кто «захватил государство», силовые ведомства и ребята в спортивной форме, но народ поддерживает социалистов и АКУМ (онлайн-трансляция)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США
Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России
Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона
Конституционный суд Молдавии назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit