Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-09T11:51:00+03:00

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Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении в стране досрочных выборов. Они назначены на 6 сентября.

"Сегодня власть больше не принадлежит ни одному политическому образованию, сегодня власть принадлежит гражданам", - сказал он журналистам во время подписания документа.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Конституционный суд Молдавии в воскресенье, 9 июня, принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Перед новым главой государства была поставлена задача издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Накануне президент страны Игорь Додон был обвинен в предательстве, проевропейская Демократическая партия Молдавии потребовала его отставки.

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ИСТОЧНИК KP.RU