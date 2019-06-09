Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-09T13:10:34+03:00

Номером «один» в нем стал сам экс-президент страны

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Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко на съезде политической силы в воскресенье, 9 июня, представил первую десятку партийного списка на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Время представить первую десятку нашего списка, среди них мой друг, герой трех революций, фантастический патриот Украины [спикер Верховной рады Украины] Андрей Парубий", - сказал экс-лидер Незалежной.

Кроме того, в топ-10 также вошли:

- первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко;

- командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;

- певица София Федина;

- депутат Рады Мустафа Джемилев;

- учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич;

- губернатор Львовской области Олег Синютка;

- представитель организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз;

- вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко добавил, что теперь начинается «тяжелая и кропотливая работа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.

* организация запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU