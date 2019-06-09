Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко на съезде политической силы в воскресенье, 9 июня, представил первую десятку партийного списка на внеочередных выборах в Верховную раду.
"Время представить первую десятку нашего списка, среди них мой друг, герой трех революций, фантастический патриот Украины [спикер Верховной рады Украины] Андрей Парубий", - сказал экс-лидер Незалежной.
Кроме того, в топ-10 также вошли:
- первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко;
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;
- певица София Федина;
- депутат Рады Мустафа Джемилев;
- учредитель так называемого медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич;
- губернатор Львовской области Олег Синютка;
- представитель организации "Меджлис крымско-татарского народа"* (запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз;
- вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Порошенко добавил, что теперь начинается «тяжелая и кропотливая работа».
Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.
* организация запрещена в РФ
ИСТОЧНИК KP.RU