2019-05-22T16:18:23+03:00
Политика

Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системе

Ранее парламент Украины не поддержал законопроект об изменениях в закон о выборах депутатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системеВыборы в Верховную раду состоятся 21 июля по действующей избирательной системеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля по действующей избирательной системе. Соответствующие заявление сделал замглавы Администрации президента страны Владимира Зеленского Руслан Рябошапка после голосования по законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины».

«Есть указ о досрочных выборах. 21 числа они состоятся… По той системе, которая действует сегодня, — это смешанная система с пятипроцентным проходным барьером… Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки», - приводит слова Рябошапка агентство УНИАН.

Ранее Верховная рада не поддержала законопроект об изменениях в закон о выборах, который был предложен действующим президентом Украины. Незадолго до этого в крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко» заявили, что не поддержит законопроект о парламентских выборах.

Напомним, накануне, в минувший вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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