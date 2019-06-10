2019-06-10T01:02:53+03:00
Общество

По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело

В полицию метали бутылки с жидкостью для розжига
Ульяна СКОЙБЕДА
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное делоПо факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено уголовное дело, об этом сообщил «КП» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Уголовное дело бесфигурантое, то есть, кого по нему привлекут, зависит от Следственного комитета.

К примеру, на закрытом совещании штаба правоохранительных органов было озвучено, что протестующие кидали в полицию бутылки с жидкостью для розжига костров, это аналог «Коктейля Молотова».

Также нуждается в выяснении вопрос, кто отдал приказ на отход полиции с места массовых беспорядков вечером 13 мая и спровоцировал столкновения между защитниками сквера и спортсменами, внезапно выступившими за Храм.

СК по Свердловской области, куда обратилась «КП», ответил, что «комментариев по этому поводу нет», а спецслужбы и вовсе заявили, что о «об уголовном деле писать нельзя, оно секретное».

РАССЛЕДОВАНИЕ УЛЬЯНЫ СКОЙБЕДЫ

Епархия отнимает у горожан сквер, а Запад не дает поставить храм: "Екатеринбургский майдан" глазами Ульяны Скойбеды

Я иду по зеленому газону, на котором две недели назад хипстеры в сатанинских майках с перевернутыми крестами перетягивали забор с молодчиками в православных наколках, через слово поминающих женщин с низкой социальной ответственностью: «Я здесь, <слово, созвучное со словом «глядь»>, за Храм стою, чтобы тебе, <глядь>, на будущее… духовность…» (подробности)

"Екатеринбургский майдан". Расследование Ульяны Скойбеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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