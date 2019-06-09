Разрыв отношений с Россией - цель партии Порошенко

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-09T16:11:17+03:00

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Разрыв отношений с Россией - главная цель и основа политической платформы партии "Европейская солидарность". Такой заявление под внеочередные выборы в Верховную Раду сделал сделал ее лидер Петр Порошенко.

"Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — цитирует экс-президента Украины ТАСС.

Также Порошенко отметил, что партия намерена защищать Украину, ее реформы и европейский выбор государства. По его мнению, пророссийские политические силы враждебно настроены против всех достижений страны за последние пять лет.

Отметим, Порошенко заверил однопартийцев, что "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой". Такое же заявление, по его мнению, должны сделать другие политические силы, которые "претендуют на то, чтобы называть себя демократическими и проевропейскими".

ИСТОЧНИК KP.RU