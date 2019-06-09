2019-06-09T16:11:17+03:00
Политика

Разрыв отношений с Россией - цель партии Порошенко

Бывший президент Украины назвал основную идею "Европейской солидарности"
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Разрыв отношений с Россией - главная цель и основа политической платформы партии "Европейская солидарность". Такой заявление под внеочередные выборы в Верховную Раду сделал сделал ее лидер Петр Порошенко.

"Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — цитирует экс-президента Украины ТАСС.

Также Порошенко отметил, что партия намерена защищать Украину, ее реформы и европейский выбор государства. По его мнению, пророссийские политические силы враждебно настроены против всех достижений страны за последние пять лет.

Отметим, Порошенко заверил однопартийцев, что "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой". Такое же заявление, по его мнению, должны сделать другие политические силы, которые "претендуют на то, чтобы называть себя демократическими и проевропейскими".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Зеленский пообещал нокаутировать старую систему власти на Украине
Порошенко "примеряется" к креслу премьер-министра Украины
Российские легкоатлеты все еще могут выступить на ЧМ-2019 под флагом страны
СМИ: две военные корпорации США ведут переговоры о слиянии
Всероссийская федерация легкой атлетики осталась вне IAAF
Песков: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран
За строительством космодрома Восточный следят спутники
Информация о минировании ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась
Калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов
МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду
В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии
Министры финансов Японии и США провели переговоры
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины