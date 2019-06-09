2019-06-09T17:14:57+03:00
Политика

Песков рассказал об "изюминках" общения Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента рассказал о тонкостях визита лидера КНР
Григорий ЛЕОРДА
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Председатель Китая пробыл в России три дня.Председатель Китая пробыл в России три дня.Фото: REUTERS
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Визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию ознаменовался неформальным общением с Владимиром Путиным. Вся их программа была соткана из "изюминок". Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких, скажем так, изюминок. И для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной, любимый город [Санкт-Петербург]", — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в Москве лидеры двух стран прогулялись по самым закрытым уголкам Кремля, а после отправились смотреть на панд, которые передал в зоопарк Китай. В Санкт-Петербурге на ПМЭФ Путин катался с коллегой на катере по Неве, побывали в Эрмитаже, были у крейсера "Аврора". А день закончили за неформальным ужином. При этом оба лидера перемещались по городу в одной машине.

Панды в московском зоопарке в ожидании Путина и Си.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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