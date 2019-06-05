Путин о переданных Китаем пандах: "Это знак особого доверия"

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-05T18:32:43+03:00

С недавнего времени в московском зоопарке поселились экзотические жители - два бамбуковых медведя Жуи и Диндин

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Китая, которые ранее передали московскому зоопарку двух больших панд.

Сайт kp.ru писал о том, что бамбуковые медведи Жуи и Диндин поселились в российской столице совсем недавно. Уникальные питомцы были переданы зоопарку в аренду на 15 лет. При этом перед тем, как отправить забавных мишек в Москву была проведена тщательная проверка.

Панды весьма прихотливы, и чтобы обеспечить им достойное содержание, необходимо пройти стажировку у специально обученных людей. Переговоры о передаче питомцев велись на протяжении четырех лет.

"Это знак особого доверия. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с благодарностью принимаем этот подарок", - сказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

В среду, 5 июня, главы государства вместе посетят Московский зоопарк, где состоится официальная церемония передачи двух панд и открытие павильона "Китай".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713090" frameborder="0"></iframe> Панды в московском зоопарке в ожидании Путина и Си.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU