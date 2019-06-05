Путин о переданных Китаем пандах: "Это знак особого доверия"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Китая, которые ранее передали московскому зоопарку двух больших панд.
Сайт kp.ru писал о том, что бамбуковые медведи Жуи и Диндин поселились в российской столице совсем недавно. Уникальные питомцы были переданы зоопарку в аренду на 15 лет. При этом перед тем, как отправить забавных мишек в Москву была проведена тщательная проверка.
Панды весьма прихотливы, и чтобы обеспечить им достойное содержание, необходимо пройти стажировку у специально обученных людей. Переговоры о передаче питомцев велись на протяжении четырех лет.
"Это знак особого доверия. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с благодарностью принимаем этот подарок", - сказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
В среду, 5 июня, главы государства вместе посетят Московский зоопарк, где состоится официальная церемония передачи двух панд и открытие павильона "Китай".
Панды в московском зоопарке в ожидании Путина и Си.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU