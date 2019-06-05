2019-06-05T18:32:43+03:00
Политика

Путин о переданных Китаем пандах: "Это знак особого доверия"

С недавнего времени в московском зоопарке поселились экзотические жители - два бамбуковых медведя Жуи и Диндин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир Путин встретился в Москве со своим китайским коллегой Си ЦзиньпиномПрезидент России Владимир Путин встретился в Москве со своим китайским коллегой Си ЦзиньпиномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Китая, которые ранее передали московскому зоопарку двух больших панд.

Сайт kp.ru писал о том, что бамбуковые медведи Жуи и Диндин поселились в российской столице совсем недавно. Уникальные питомцы были переданы зоопарку в аренду на 15 лет. При этом перед тем, как отправить забавных мишек в Москву была проведена тщательная проверка.

Панды весьма прихотливы, и чтобы обеспечить им достойное содержание, необходимо пройти стажировку у специально обученных людей. Переговоры о передаче питомцев велись на протяжении четырех лет.

"Это знак особого доверия. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с благодарностью принимаем этот подарок", - сказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

В среду, 5 июня, главы государства вместе посетят Московский зоопарк, где состоится официальная церемония передачи двух панд и открытие павильона "Китай".

Панды в московском зоопарке в ожидании Путина и Си.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Партия Савченко примет участие в выборах в Раду
Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД
Правительство Украины инициировало увольнение 13 губернаторов
Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Путин: Россия и Китай будут развивать расчеты в нацвалютах
Контактная группа договорилась о подготовке нового соглашения о прекращении огня
Подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ суд арестовал на два месяца
Начальник центра ЦНИИМаш арестован по обвинению в госизмене
Дьяконов: Заявление о поддержке Кокойты - личная инициатива члена Народной партии, политсовет это не обсуждал.
Зеленский надеется, что ЕС ужесточит санкции против России
Зеленский предложил бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса
Туск: ЕС сохранит финансовую поддержку Киева
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
ЕК намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолга
Названы лучшие вузы России
UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов