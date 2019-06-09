2019-06-09T18:47:35+03:00
Политика

Захарова: США сделают все для ослабления взаимодействия Москвы и Пекина

По мнению представителя МИД России, такие планы уже реализуются
Григорий ЛЕОРДА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Соединенные штаты Америки пойдут на все, лишь бы ослабить взаимоотношения России и Китайской Народной Республики. Такое заявление в воскресенье, 9 июня, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум - все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы - они уже реализуются", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Со слов дипломата, на другом континенте "очень сильно испугались" теплых отношений двух стран. Напомним, визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию ознаменовался неформальным общением с Владимиром Путиным. Вся их программа, по словам пресс-секретаря президента, была соткана из "изюминок". Так, в Москве лидеры двух стран прогулялись по самым закрытым уголкам Кремля, а после отправились смотреть на панд, которые передал в зоопарк Китай. В Санкт-Петербурге на ПМЭФ Путин катался с коллегой на катере по Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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