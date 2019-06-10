2019-06-10T04:16:17+03:00
В мире

НАТО: Цель учений на Балтике – показать, что Альянс может защитить себя от любого противника

По словам представителя блока, масштабные маневры под названием Baltops «не направлены против кого-либо»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Балтике стартовали морские учения НАТО BaltopsНа Балтике стартовали морские учения НАТО BaltopsФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На Балтике стартовали ежегодные масштабные морские учения НАТО под названием Baltops, которые в этом году проходят под командованием американских военных.

Как заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, «Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО». По ее словам, маневры «не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась» после воссоединения Крыма с Россией.

«Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника», - добавила Оана Лунгеску.

В нынешних морских учениях Baltops задействованы более 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов. Маневрами командует Второй флот ВМС США, а участвуют в них морские, воздушные и сухопутные силы государств-членов Альянса, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, в НАТО всегда заявляют, что их учения у российских границ нашей стране не угрожают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роструде напомнили, что сокращённая рабочая неделя
Британии пригрозили дефолтом, если страна не заплатит ЕС $50 млрд отступных
Команда «Феррари» подала апелляцию на штраф своего пилота «Формулы-1» Феттеля
Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077
Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля
Глава МВФ: Торговые войны между странами угрожают мировой экономике
ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать
Источник в епархии: Алтушкин и Козицын заявили, что «храм будет либо в сквере, либо нигде»
По факту массовых беспорядков в сквере Екатеринбурга возбуждено «секретное» уголовное дело
Горбачёв признался, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Лепс сожалеет, что отменили выступление «Машины времени» на концерте в День России
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о готовности занять пост премьера Украины