НАТО: Цель учений на Балтике – показать, что Альянс может защитить себя от любого противника

СЕГОДНЯ 03:59 2019-06-10T04:16:17+03:00

По словам представителя блока, масштабные маневры под названием Baltops «не направлены против кого-либо»

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На Балтике стартовали ежегодные масштабные морские учения НАТО под названием Baltops, которые в этом году проходят под командованием американских военных.

Как заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, «Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО». По ее словам, маневры «не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась» после воссоединения Крыма с Россией.

«Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника», - добавила Оана Лунгеску.

В нынешних морских учениях Baltops задействованы более 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов. Маневрами командует Второй флот ВМС США, а участвуют в них морские, воздушные и сухопутные силы государств-членов Альянса, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, в НАТО всегда заявляют, что их учения у российских границ нашей стране не угрожают.

ИСТОЧНИК KP.RU