Жертвами обвала на китайской шахте стали девять человек

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-10T06:21:22+03:00

Еще десять горняков получили травмы и были доставлены в больницы

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В результате обвала на угольной шахте компании «Лунцзяпу» в китайской северо-восточной провинции Цзилинь погибли девять горняков, еще десять работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных чиновников.

Сколько людей находилось под землей в момент произошедшей в воскресенье, 9 июня, аварии, не уточняется. Сообщается, что спасательные работы уже завершены, всех остальных шахтеров «благополучно подняли на поверхность».

По предварительной версии, причиной обвала стало землетрясение магнитудой 2,3. власти провинции начали расследование.

Отмечается, что пострадавшим шахтерам оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что взрывы и обвалы на китайских шахтах случаются с пугающей регулярностью, угольная промышленность КНР считается одной из самых опасных в мире. Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года жертвами обвала на шахте в провинции Шаньдун стали около 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU