2019-06-10T16:06:26+03:00
Общество

Правительство опубликовало концепцию нового Кодекса об административных нарушениях

Нарушителям, совершившим негрубые правонарушения впервые, предлагается выносить предупреждение, а не штраф
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушенияхДмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушенияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 10 июня, на сайте правительства России была опубликована концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В новом Кодексе сократится состав административных правонарушений, которые предлагается разбить на категории в зависимости от их характера и степени общественной вредности, а также ввести сроки давности привлечения к ответственности и максимально допустимые штрафы.

Совершившим негрубые правонарушения впервые предлагается выносить предупреждение, а не штраф. Приостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя станет возможным только в судебном порядке.

Напомним, глава премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях с целью активизации правового регулирования в области административной ответственности, а также его систематизация. В начале апреля Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового Кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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