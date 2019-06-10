Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-10T17:01:29+03:00

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Пресненский суд Москвы оправдал Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов взятки. Речь идет о получении 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Эти деньги и еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты в очень дорогой ресторан "Ля Маре" должны были обеспечить покровительство силовика.

Сейчас бывший начальник антикоррупционного управления МВД слушает приговор. Ранее стало известно, что мужчина признан виновным по всем вменяемым преступлениям. Суд удовлетворил одно из требований обвинения - лишение воинского звания. Захарченко больше не полковник. Впрочем, 9 миллиардов рублей наличными и больше 20 квартир теперь тоже не принадлежат ему. Их конфисковало государство. Так что и миллиардером он себя назвать теперь не может.

Заметим, оглашение приговора может занять не один день. Сотрудники правоохранительных органов требуют "убечь" бывшего коллегу на 15,5 лет в колонию. Захарченко свою вину до сих пор отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU