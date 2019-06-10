Полковник-миллиардер Захарченко лишен воинского звания

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-10T16:21:43+03:00

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Задержанный еще в 2016 году начальник управления "Т" антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко наконец слушает приговор суда. Его оглашение может затянутся на несколько дней. Еще бы! "Эффективному борцу" с коррупцией вменяют получение взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей, а еще воспрепятствование следствию.

Как стало известно, суд удовлетворил одно из требований обвинения - лишение воинского звания. Захарченко больше не полковник. Впрочем, 9 миллиардов рублей наличными и больше 20 квартир теперь тоже не принадлежат ему. Их конфисковало государство. Так что и миллиардером он себя назвать теперь не может.

Копаться в его деле довольно сложно. В свое время Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и взятку в 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Потом предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Напомним, правоохранители настаивают на заключении экс-коллеги под стражу на 15,5 лет, штрафу почти в полмиллиона рублей. Свою вину мужчина так и не признал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713940" frameborder="0"></iframe> Полковник Захарченко признан виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU