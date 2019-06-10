2019-06-10T22:39:59+03:00
Происшествия

Аварийная посадка вертолета закончилась гибелью пилота

По данным источников, версия теракта не рассматривается
Григорий ЛЕОРДА
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Здание окутал дым.Здание окутал дым.
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Жесткая посадка вертолета на крышу 54-этажного Manhattan Midown Building не является терактом. В результате аварии погиб один человек - пилот. Оба заявления подтверждают данные разных источников зарубежных СМИ.

О ЧП в центре Манхэттена в Нью-Йорке стало известно по сообщениям пожарной службы города. Авария произошла около двух часов дня по местному времени в районе пересечения 51-й улицы и Седьмой Авеню. Полиция оцепила несколько прилегающих улиц. Небоскреб охватил дым. Экстренные службы эвакуировали людей из здания.

В настоящий момент к месту стянуты пожарные расчеты. Информации о типе веролета и возможных причинах случившегося пока нет.

Прямая трансляция с места событий:

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене.Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

ИСТОЧНИК KP.RU

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