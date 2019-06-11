США не признают легитимность парламентских выборов в Южной Осетии

СЕГОДНЯ 00:17 2019-06-11T00:17:53+03:00

Пресс-секретарь госдепа подчеркнула, что Вашингтон «решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии»

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Соединенные Штаты не признают ни легитимность прошедших 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии, ни их результаты, заявила журналистам начальник пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Наша позиция по Южной Осетии остается четкой: это неотъемлемая части Грузии», - добавила она.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Вашингтон «решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ», передает ТАСС.

Кроме того, Морган Ортэгус сообщила, что грузинский премьер Мамука Бахтадзе сейчас находится с официальным визитом в Штатах, и во вторник с ним встретится ее шеф, госсекретарь Майкл Помпео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье жители Южной Осетии выбирали депутатов парламента республики VII созыва. Явка избирателей превысила 55,6%, и южноосетинский Центризбирком признал выборы состоявшимися.

ИСТОЧНИК KP.RU