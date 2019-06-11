2019-06-11T05:29:03+03:00
В мире

Мужчина, угрожавший взорвать бомбу на вокзале в Мальмё, арестован

Шведская полиция его обезвредила, злоумышленник находится в больнице [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мужчина угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в шведском городе МальмёМужчина угрожал устроить взрыв на центральном вокзале в шведском городе МальмёФото: REUTERS
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Мужчина, который в понедельник днем угрожал взорвать бомбу на центральном вокзале в шведском городе Мальмё, арестован. При обыске его сумок сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько разных документов, удостоверяющих личность, поэтому настоящее имя злоумышленника пока неизвестно.

«Полиция работает над установлением личности этого человека и сотрудничает в своей работе с полицией других стран», - говорится в сообщении местных стражей порядка.

Нашли ли в вещах арестованного взрывчатку, не уточняется. Отмечается, что у него с собой были две сумки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 июня неизвестный мужчина угрожал устроить взрыв на железнодорожном вокзале в Мальмё. Он стоял на платформе и кричал, что у него в сумке бомба, полицейским пришлось стрелять. В результате злоумышленник был ранен в обе ноги и под конвоем доставлен в больницу.

На вокзале в Мальме обезврежен мужчина, который угрожал взорвать бомбу. #malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb https://t.co/ql5C7a7LfV

ИСТОЧНИК KP.RU

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