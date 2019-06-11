Посол России в Вашингтоне 11 июня встретится с замом госсекретаря США
В госдепартаменте уточнили, что встреча будет закрытой для прессы
Посол России в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 11 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретится во вторник с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.
Как сообщили в пресс-службе госдепартамента, начало встречи запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 мск). представители российского и американского внешнеполитических ведомств обсудят деловые вопросы за обедом.
ИСТОЧНИК KP.RU