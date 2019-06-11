Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-11T07:32:37+03:00

В список издания Wunderweib попали пять мужских и пять женских имен

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Немецкий журнал Wunderweib составил топ-10 самых красивых русских имен. В начале своей статьи Марен Фриче напомнила, что на русском языке говорят более 280 миллионов человек, а сама Россия - "очаровательная страна с богатой историей".

"Неудивительно, что имена русских юношей и девушек так красиво звучат и при этом имеют глубокий смысл", - написала немецкая журналистка.

В список издания Wunderweib попали пять мужских и пять женских имен. Все они были выбраны, основываясь на личном вкусе автора статьи.

Самые красивые мужские имена:

Алеша;

Коля;

Максим;

Вадим;

Никита.

Самые красивые женские имена:

Алина;

Полина;

Дарья;

Мила;

Вика.

К слову, сайт kp.ru ранее публиковал самые необычные имена, которыми москвичи называли своих детей в 2018 году. Среди них Доминикана, Адель-Иллария, Марсель, Устин и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU