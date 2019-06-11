Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib составил топ-10 самых красивых русских имен. В начале своей статьи Марен Фриче напомнила, что на русском языке говорят более 280 миллионов человек, а сама Россия - "очаровательная страна с богатой историей".
"Неудивительно, что имена русских юношей и девушек так красиво звучат и при этом имеют глубокий смысл", - написала немецкая журналистка.
В список издания Wunderweib попали пять мужских и пять женских имен. Все они были выбраны, основываясь на личном вкусе автора статьи.
Самые красивые мужские имена:
Алеша;
Коля;
Максим;
Вадим;
Никита.
Самые красивые женские имена:
Алина;
Полина;
Дарья;
Мила;
Вика.
К слову, сайт kp.ru ранее публиковал самые необычные имена, которыми москвичи называли своих детей в 2018 году. Среди них Доминикана, Адель-Иллария, Марсель, Устин и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU