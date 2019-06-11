Конгресс США хочет выделить $250 млн на военную помощь Украине

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-11T08:05:02+03:00

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Украина может получить от Пентагона 250 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом говорится в проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинаются уже в октябре 2019-го.

Документ подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. Он предложил оказать содействие Верховной Раде в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой.

Также планируется продлить еще на год запрет на использование бюджетных средств на осуществление деятельности, "признающей суверенитет РФ над Крымом", и попросить Пентагон предоставить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".

Проект будет направлен на подпись президенту Соединенных Штатов в случае, если его одобрят обе палаты Конгресса, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о планах Вашингтона предоставить военную помощь киевским властям говорил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, речь идет о предоставлении летального оружия оборонительного характера, поддержке министерства по делам ветеранов и ряде программ реформирования.

ИСТОЧНИК KP.RU