2019-06-11T09:07:52+03:00
Политика

Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Швеции над Балтикой

Истребитель сопроводил разведчиков, не допуская нарушения границы РФ [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский Су-27 перехватил американский и шведский самолеты-разведчики над БалтикойРоссийский Су-27 перехватил американский и шведский самолеты-разведчики над БалтикойФото: скриншот с видео
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Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух иностранных самолетов-разведчиков, которые приблизились к границе РФ над водами Балтийского моря. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, после того, как средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами две неизвестные цели. Для их перехвата в небо был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

"Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream", - говорится в посте на странице Минобороны в "ВК".

В ведомстве рассказали, что дальше летчик российского истребителя доложил об идентификации летательных аппаратов и сопровождал их, не допуская нарушения границы. Весь полет проходил строго в соответствии с международными правилами.

Сайт kp.ru писал о том, что перехват иностранных самолетов близ границ является обычной практикой. Россия охраняет свое воздушное пространство, а вот страны Прибалтики после вступления в НАТО полагаются на помощь государств-членов альянса.

Российский Су-27 перехватил американский и шведский самолеты над Балтикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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