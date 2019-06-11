Взрыв на танкере в Махачкале: два человека погибли
Взрыв на танкере в Махачкале унес жизни по меньше мере двух человек. Такие данные предоставили в пресс-службе Росморречфлота. Еще два человека пострадали и были доставлены в городской ожоговый центр.
Сайт kp.ru писал о том, что взрыв в Махачкалинском морском порту произошел во вторник, 11 июня, рано утром во время перекачки нефтепродуктов. Эпицентр находился в машинном отделении одного из танкеров.
Сейчас в помещении сохраняется сильное задымление. Сотрудники МЧС продолжают проливать танкер с целью охлаждения емкости с нефтепродуктами. Угрозы их розлива в море нет.
На сайте министерства по чрезвычайным ситуациям сообщается, что на месте инцидента работают 57 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники. Известно, в момент взрыва на танкере было 12 человек. Поиски одного моряка все еще продолжаются, передает РИА Новости.
Видео с места взрыва на танкере в Махачкале.
ИСТОЧНИК KP.RU