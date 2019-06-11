2019-06-11T09:25:19+03:00
Происшествия

Взрыв на танкере в Махачкале: два человека погибли

Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте ЧП работают сотрудники экстренных службНа месте ЧП работают сотрудники экстренных службФото: скриншот с видео
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Взрыв на танкере в Махачкале унес жизни по меньше мере двух человек. Такие данные предоставили в пресс-службе Росморречфлота. Еще два человека пострадали и были доставлены в городской ожоговый центр.

Сайт kp.ru писал о том, что взрыв в Махачкалинском морском порту произошел во вторник, 11 июня, рано утром во время перекачки нефтепродуктов. Эпицентр находился в машинном отделении одного из танкеров.

Сейчас в помещении сохраняется сильное задымление. Сотрудники МЧС продолжают проливать танкер с целью охлаждения емкости с нефтепродуктами. Угрозы их розлива в море нет.

На сайте министерства по чрезвычайным ситуациям сообщается, что на месте инцидента работают 57 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники. Известно, в момент взрыва на танкере было 12 человек. Поиски одного моряка все еще продолжаются, передает РИА Новости.

Видео с места взрыва на танкере в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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