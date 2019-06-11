Студент московского вуза покончил с собой в Балашихе
В одной из квартир подмосковной Балашихи обнаружено тело 18-летнего юноши. Страшную находку сделала мать молодого человека, когда вернулась с работы домой.
Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что женщина - ведущий стилист салона московского салона "Моне" - обратилась в дежурную часть вечером в понедельник, 10 июня. Она рассказала, что, придя домой, обнаружила своего сына в предсмертном состоянии.
На место инцидента тут же были вызваны бригады "скорой помощи", которые госпитализировали молодого человека в "Балашихинскую ЦРБ". Несмотря на усилия медиков, студент первого курса Университета управления землеустройства скончался.
Правоохранители провели осмотр квартиры, которая до прихода матери погибшего была закрыта изнутри, и пришли к выводу, что ее сын покончил с собой. По какой причине молодой человек решился на такой шаг, пока неизвестно
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно самоубийство было совершено на востоке Москвы. Тело старшего лейтенанта полиции было обнаружено на его рабочем месте в отделе по району Гольяново.
ИСТОЧНИК KP.RU