Студент московского вуза покончил с собой в Балашихе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-11T10:13:50+03:00

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В одной из квартир подмосковной Балашихи обнаружено тело 18-летнего юноши. Страшную находку сделала мать молодого человека, когда вернулась с работы домой.

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что женщина - ведущий стилист салона московского салона "Моне" - обратилась в дежурную часть вечером в понедельник, 10 июня. Она рассказала, что, придя домой, обнаружила своего сына в предсмертном состоянии.

На место инцидента тут же были вызваны бригады "скорой помощи", которые госпитализировали молодого человека в "Балашихинскую ЦРБ". Несмотря на усилия медиков, студент первого курса Университета управления землеустройства скончался.

Правоохранители провели осмотр квартиры, которая до прихода матери погибшего была закрыта изнутри, и пришли к выводу, что ее сын покончил с собой. По какой причине молодой человек решился на такой шаг, пока неизвестно

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно самоубийство было совершено на востоке Москвы. Тело старшего лейтенанта полиции было обнаружено на его рабочем месте в отделе по району Гольяново.

ИСТОЧНИК KP.RU