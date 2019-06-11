СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-11T10:57:53+03:00

Производитель опроверг сообщения о том, что предприятие значительно отстает по графика

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Ракеты-носители "Ангара" будут изготовлены раньше срока, отставания по графику нет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра им. Хруничева со ссылкой на гендиректора Алексея Варочко.

Таким образом была опровергнута появившаяся ранее в СМИ информация о том, что омский филиал центра - производственное объединение "Полет", якобы отстает от графика на 2019 год. Сообщалось, что задержка по изготовлению третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей составляет от трех месяцев до года.

"Сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет", - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов", - заявил Варочко.

Из его слов следует, что специалисты планируют поставить все изделия вовремя, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что комплекс КРК "Ангара" был создан на основе ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов - "Ангара-1.2", "Ангара-А3", "Ангара-А5" и "Ангара-А5В".

ИСТОЧНИК KP.RU