2019-06-11T10:57:53+03:00
Общество

Ракеты-носители "Ангара" будут изготовлены раньше срока

Производитель опроверг сообщения о том, что предприятие значительно отстает по графика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Комплекс "Ангара" создан на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классовКомплекс "Ангара" создан на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классовФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Ракеты-носители "Ангара" будут изготовлены раньше срока, отставания по графику нет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра им. Хруничева со ссылкой на гендиректора Алексея Варочко.

Таким образом была опровергнута появившаяся ранее в СМИ информация о том, что омский филиал центра - производственное объединение "Полет", якобы отстает от графика на 2019 год. Сообщалось, что задержка по изготовлению третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей составляет от трех месяцев до года.

"Сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет", - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов", - заявил Варочко.

Из его слов следует, что специалисты планируют поставить все изделия вовремя, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что комплекс КРК "Ангара" был создан на основе ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов - "Ангара-1.2", "Ангара-А3", "Ангара-А5" и "Ангара-А5В".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения
Лавров: Россия и США должны заявить о недопустимости ядерной войны
Роспотребнадзор предложил не уничтожать продукты, пригодные для употребления
У берегов Греции затонуло судно с мигрантами: погибли шесть человек
Президент Молдавии аннулировал декрет о роспуске парламента страны
В Сиднее мужчина ударил полицейского ножом по горлу
Главы Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите "двадцатки" в Осаке
Считавшаяся пропавшей картина да Винчи может находиться на яхте саудовского принца
Студент московского вуза покончил с собой в Балашихе
Старший брат Ким Чен Ына, убитый в 2017 году, мог быть информатором ЦРУ
В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате
Египет добивается от Великобритании возвращения древней статуи Тутанхамона
Взрыв на танкере в Махачкале: два человека погибли
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Швеции над Балтикой
Козак сообщил, что Демпартия Молдавии предложила федерализацию страны
Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском порту
Конгресс США хочет выделить $250 млн на военную помощь Украине
Погода в Москве на 11 июня 2019 года: сохраняется 30-градусная жара
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Порядок вывоза детей за границу изменится с 12 июня