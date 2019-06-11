Президент Молдавии аннулировал декрет о роспуске парламента страны

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-11T11:00:19+03:00

Указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов был подписан вице-председателем Демпартии Павлом Филипом

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране. Документ был ранее подписан вице-председателем Демократической партии Павлом Филипом.

На брифинге после заседания Высшего совета безопасности Додон отметил, что названный указ не соответствует нормам конституции Молдавии.

Напомним, в начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и затем было образовано новое правительство во главе с Майей Санду. Но Конституционный суд назвал эти действия незаконными, назначив вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента. Тот, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране на 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU