Президент Молдавии аннулировал декрет о роспуске парламента страны
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране. Документ был ранее подписан вице-председателем Демократической партии Павлом Филипом.
На брифинге после заседания Высшего совета безопасности Додон отметил, что названный указ не соответствует нормам конституции Молдавии.
Напомним, в начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и затем было образовано новое правительство во главе с Майей Санду. Но Конституционный суд назвал эти действия незаконными, назначив вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента. Тот, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране на 6 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU