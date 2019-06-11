2019-06-11T11:14:15+03:00
Происшествия

У берегов Греции затонуло судно с мигрантами: погибли шесть человек

Корабли береговой охраны и спасательный вертолет продолжают патрулировать район
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Возле греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантамиВозле греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантамиФото: REUTERS
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У берегов греческого острова Лесбос затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 58 беженцев удалось спасти.

Крушение произошло во вторник, 11 июня, около 7:00 по местному времени (совпадает с мск). Судно затонуло недалеко от города Митилини. Всех спасенных доставили в одноименный порт.

В районе ЧП продолжают работать корабли береговой охраны Греции и европейского агентства по охране границ, а также вертолет. Они патрулируют местность в поисках возможных выживших или тел, передает Афинское агентство новостей АМНА.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года еще одно судно с мигрантами пошло ко дну у побережья Багамских островов. За два дня спасатели извлекли из воды 28 тел, а 17 беженцев из Гаити были найдены живыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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