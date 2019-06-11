2019-06-11T11:54:34+03:00
Политика

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня

Строительство судна и его испытания были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примут в состав ВМФ РоссииПатрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примут в состав ВМФ РоссииФото: Тимур ХАНОВ
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Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" примут в состав Военно-морского флота России во вторник, 11 июня. Торжественная церемония состоится у причала Новороссийской военно-морской базы. Такую информацию предоставил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

По его словам, передача состоится примерно на полгода раньше установленного срока.

"Кораблестроители Зеленодольска смогли передать второй по счету корабль этого проекта флоту с опережением графика практически на шесть месяцев", - цитирует ТАСС Дыгало.

Напомним, что "Дмитрий Рогачев" был заложен в июле 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, а в апреле 2018-го его уже спустили на воду, чтобы затем отбуксировать для прохождения испытаний в Черном море.

Сайт kp.ru писал о том, что всего до конца текущего года ВМФ планирует получить две атомные и одну дизельную подлодки, фрегат, корвет, большой десантный корабль, пять боевых катеров, малые ракетные корабли, тральщик и двадцать судов обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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