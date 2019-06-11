На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-11T12:55:24+03:00

Рассказываем о курсах евро и доллара на 11 июня 2019 Фото: Анастасия Осипова

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Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах во вторник, 11 июня, заметно укрепился. Стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 73,05 рубля, потеряв в стоимости 23 копейки. В ходе торгов европейская валюта опускалась на 30,3 копейки, до 72,97 рубля.

Американская валюта также потеряла в цене по отношению к рублю. Доллар подешевел на 24 копейки и торгуется за 64,54 рубля.

Стоит отметить, что во вторник, 11 апреля, цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов.

Напомним евро и доллар начали дорожать по отношению к рублю в конце мая. Тогда, 28 мая, европейская валюта прибавила в цене 2 копейки, «американец» подрожал на 8 копеек. На следующий день рубль потерял в цене по отношению к евро почти 56 копеек и продавался по 72,80 рубля. Доллар укрепился на 60 копеек и торговался за 65,32 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU