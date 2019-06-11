2019-06-11T13:47:47+03:00
Общество

Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей

Премьер-министр России рассказал, как технологический прогресс может повлиять на основы социально-трудового контракта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments53
Дмитрий Медведев принял участие в Международной конференции трудаДмитрий Медведев принял участие в Международной конференции трудаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Развитие технологий ведет к расширению досуга граждан, поэтому не исключено, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда во вторник, 11 июня.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», - сказал глава кабмина.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 11 июня, в Женеве премьер Дмитрий Медведев принял участие в Международной конференции труда, на которую приехали главы государств и правительств более 40 стран. Мероприятие приурочено к 100-летию Международной организации труда (МОТ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия
Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах
Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви
Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня
Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ
Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году
ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов
На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей
Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти
Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской
Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения