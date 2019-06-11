Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-11T13:47:47+03:00

Премьер-министр России рассказал, как технологический прогресс может повлиять на основы социально-трудового контракта

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Развитие технологий ведет к расширению досуга граждан, поэтому не исключено, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда во вторник, 11 июня.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», - сказал глава кабмина.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 11 июня, в Женеве премьер Дмитрий Медведев принял участие в Международной конференции труда, на которую приехали главы государств и правительств более 40 стран. Мероприятие приурочено к 100-летию Международной организации труда (МОТ).

ИСТОЧНИК KP.RU