СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-11T15:46:37+03:00

В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами Фото: REUTERS

При этом Кристин Храфнссон подчеркнул, что обмен заявлениями сторон защиты и обвинения ожидаются в ближайшие недели или месяцы

Изменить размер текста: A A

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.

Он подчеркнул, что обмен заявлениями сторон защиты и обвинения ожидаются в ближайшие недели или месяцы. Однако в дальнейшем, если дело пройдет всю судебную систему, оно может занять даже годы.

- Я понимаю так, что оспаривание этого решения заняло бы долгое время и накладывалось бы на другие судебные разбирательства. Возможно, это продлилось бы дольше 52 недель, - отметил главред WikiLeaks.

Главный редактор WikiLeaks напомнил о том, что в пятницу, 14 июня, в магистратском суде лондонского района Бромли, где находится тюрьма Белмарш, состоятся очередные слушания по делу. Джулиан Ассанж будет участвовать в них посредством видеосвязи, сообщает "РИА-Новости".

К слову, в этот день документы в поддержку высылки Джулиана Ассанжа в США должна представить американская сторона. Далее суд приступит к их изучению.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Минюст США направил в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что запрос был отправлен еще на прошлой неделе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702610" frameborder="0"></iframe> Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU