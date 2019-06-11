Минюст США направил в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-11T06:37:14+03:00

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что запрос был отправлен еще на прошлой неделе

Изменить размер текста: A A

Минюст США направил в Лондон официальный запрос об экстрадиции основателя известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на «высокопоставленного американского чиновника».

Собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что запрос был отправлен в Великобританию еще в четверг, 6 июня. Газета отмечает, что после этого Вашингтон не сможет предъявить Ассанжу новые обвинения.

Как писал сайт kp.ru, 1 мая суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения, а пока британские власти предложили Соединенным Штатам юридически обосновать запрос на его выдачу. Это должно было быть сделано в течение 60 дней после задержания Ассанжа (11 апреля) – то есть, до 10 июня включительно.

Напомним, ранее американский Минюст заочно выдвинул против Джулиана Ассанжа обвинения еще по 17 пунктам. В частности, его обвиняют в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Если суд признает австралийца виновным по всем эпизодам «преступной деятельности», Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713623" frameborder="0"></iframe> Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU