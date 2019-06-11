Подруга умершего участника "Голоса" Алексея Сафиулина рассказала о последних моментах его жизни

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-11T15:35:20+03:00

По словам Елены Решетниковой, певцу внезапно стало плохо, и он умер от сердечного приступа

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Подруга умершего певца, участника "Голоса" Алексея Сафиулина рассказала о последних моментах его жизни.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Сафиулина нашли мертвым у себя дома. По некоторым данным, 44-летний артист уснул в ванне и утонул.

По словам подруги Сафиулина Елены Решетниковой, в день смерти он был вместе с ней на гастролях в Казани. Затем вернулся домой, где ему резко стало плохо с сердцем.

«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать, — рассказала Решетникова.

Она добавила, что ничего не предвещало беды, а ранее Сафиулин чувствовал себя хорошо.

«Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека», — добавила подруга певца, пишет "360".

Отметим, что Алексей Сафиулин выступал в Мариинском театре, Московской филармонии, два года назад стал участником шоу "Голос", озвучил героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх".

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ИСТОЧНИК KP.RU