2019-06-11T16:08:57+03:00
В мире

В Еврокомиссии отказались комментировать заявление Трампа о пошлинах на французские вина

Ранее американский лидер возмутился тем, что экспортируемый из США во Францию алкоголь облагается высокими налогами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Еврокомиссии отказались комментировать заявление Трампа о пошлинах на французские винаВ Еврокомиссии отказались комментировать заявление Трампа о пошлинах на французские винаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Еврокомиссии не стали комментировать слова американского лидера Дональда Трампа о возможном повышении таможенных пошлин на вина из Франции.

- Мне нечего сказать по Дональду Трампу и французскому вину, - заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Ранее американский лидер выразил недовольство тем, что экспортируемые из США во Францию вина облагаются более высокими налогами, чем французские вина, ввозимые в Америку. При этом известно, что размер пошлин устанавливает Еврокомиссия, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, по мнению Дональда Трампа,"Франция налагает высокие пошлины на вино, а наше налогообложение французского вина незначительное", и "мы что-нибудь сделаем, чтобы (уравновесить) это". Президент США выразил недовольство ситуацией по возвращении из Франции, где он участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США могут поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. По словам президента Америки Дональда Трампа, такой шаг будет сделан "в подходящее время".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"На первое место встанет вопрос соцгарантий". Голикова прокомментировала идею четырехдневной рабочей недели
В администрации Зеленского заявили, что президент уволил 15 губернаторов
Кремль: идея встречи Трампа и Путина на G20 «висит в воздухе»
Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины
Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием Голунова
Зеленский повторно просит Раду освободить Климкина от должности главы МИД
Подруга умершего участника "Голоса" Алексея Сафиулина рассказала о последних моментах его жизни
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Рябков: действия США в связи с поставками Турции С-400 - циничный шантаж
Роспотребнадзор и Минприроды высказались за запрет на одноразовые изделия из пластика
В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер
Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия