СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-11T16:08:57+03:00

В Еврокомиссии отказались комментировать заявление Трампа о пошлинах на французские вина Фото: REUTERS

Ранее американский лидер возмутился тем, что экспортируемый из США во Францию алкоголь облагается высокими налогами

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В Еврокомиссии не стали комментировать слова американского лидера Дональда Трампа о возможном повышении таможенных пошлин на вина из Франции.

- Мне нечего сказать по Дональду Трампу и французскому вину, - заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Ранее американский лидер выразил недовольство тем, что экспортируемые из США во Францию вина облагаются более высокими налогами, чем французские вина, ввозимые в Америку. При этом известно, что размер пошлин устанавливает Еврокомиссия, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, по мнению Дональда Трампа,"Франция налагает высокие пошлины на вино, а наше налогообложение французского вина незначительное", и "мы что-нибудь сделаем, чтобы (уравновесить) это". Президент США выразил недовольство ситуацией по возвращении из Франции, где он участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США могут поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. По словам президента Америки Дональда Трампа, такой шаг будет сделан "в подходящее время".

ИСТОЧНИК KP.RU