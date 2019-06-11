2019-06-11T16:00:57+03:00
Политика

Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины

Ранее Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава парламента незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду подписанное представление об освобождении от должности Генпрокурора незадежной Юрия Луценко. Об этом сообщает администрация президента Украины.

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», - заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, 11 июня.

Напомним, 28 мая, несмотря на призывы Зеленского, Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава Верховной рады. Он также заявил о своем намерении обеспечить проведение «честных парламентских выборов» в украинский парламент. Генпрокурор подчеркнул, что покинет должность только после того, когда новый парламент «сформирует новые органы власти», и «это дело будет в новых надежных руках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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