СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-11T16:36:06+03:00

В администрации Зеленского заявили, что президент уволил 15 губернаторов Фото: REUTERS

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Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов.

- Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, - сообщил Рябошапка.

С постов уволены губернаторы Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской области, а также Закарпатской и Волынской обладминистраций.

Об этом Руслан Рябошапка сообщил на брифинге, трансляцию вело агентство УНН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины. Ранее Юрий Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава парламента незалежной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU