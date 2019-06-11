В администрации Зеленского заявили, что президент уволил 15 губернаторов
Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что президент Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов.
- Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, - сообщил Рябошапка.
С постов уволены губернаторы Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской области, а также Закарпатской и Волынской обладминистраций.
Об этом Руслан Рябошапка сообщил на брифинге, трансляцию вело агентство УНН.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины. Ранее Юрий Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава парламента незалежной.
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU