2019-06-11T17:11:49+03:00
Экономика

В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели

Сенаторы поддержали заявление Дмитрия Медведева
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде прокомментировали возможность введения короткой рабочей неделиВ Совфеде прокомментировали возможность введения короткой рабочей неделиФото: REUTERS
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался в поддержку заявления Дмитрия Медведева. Сенатор подчеркнул, что введение короткой рабочей недели возможно. Более того, это может положительно сказаться на творческой реализации граждан.

«Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни», — цитирует слова Рязанского RT.

Сенатор добавил, что в последнее время появилось много профессий, подразумевающих свободную организацию рабочего времени. На основе этого можно прогнозировать, что четырехдневная рабочая неделя в скором будущем станет общей практикой.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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