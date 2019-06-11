МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-11T17:33:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что МВД направило в СК материалы внутреннего расследования по действиям полицейских, задержавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

- Буду ходатайствовать перед Путиным об отстранении от должности начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, - подчеркнул Колокольцев.

Также стало известно о том, что сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

- По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты, - сообщили ранее на сайте МВД РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, журналист Иван Голунов был задержан в четверг, 6 июня, в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. Он был задержан по обвинению в производстве и сбыте наркотических средств. В воскресенье, 9 июня, суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU