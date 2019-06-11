2019-06-11T17:33:21+03:00
Общество

МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова

Полицейских отстранили от обязанностей на период внутренней проверки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали ГолуноваМВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали ГолуноваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что МВД направило в СК материалы внутреннего расследования по действиям полицейских, задержавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

- Буду ходатайствовать перед Путиным об отстранении от должности начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, - подчеркнул Колокольцев.

Также стало известно о том, что сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

- По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты, - сообщили ранее на сайте МВД РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, журналист Иван Голунов был задержан в четверг, 6 июня, в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. Он был задержан по обвинению в производстве и сбыте наркотических средств. В воскресенье, 9 июня, суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело журналиста Ивана Голунова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт
Конституционный суд Украины начал рассматривать указ о роспуске Рады
Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии «новой церкви» Украины
"На первое место встанет вопрос соцгарантий". Голикова прокомментировала идею четырехдневной рабочей недели
В администрации Зеленского заявили, что президент уволил 15 губернаторов
Кремль: идея встречи Трампа и Путина на G20 «висит в воздухе»
Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины
Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием Голунова
Зеленский повторно просит Раду освободить Климкина от должности главы МИД
В Еврокомиссии отказались комментировать заявление Трампа о пошлинах на французские вина
Подруга умершего участника "Голоса" Алексея Сафиулина рассказала о последних моментах его жизни
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Рябков: действия США в связи с поставками Турции С-400 - циничный шантаж
Роспотребнадзор и Минприроды высказались за запрет на одноразовые изделия из пластика
В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер
Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия