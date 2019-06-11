Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-11T17:35:40+03:00

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Во вторник, 11 июня, из-за проблем с контрабандой президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить от должности начальников управления Службы безопасности Незалежной в Винницкой, Львовской, Одесской, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщает администрация президента Украины.

«Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой», - заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 11 июня, Зеленский уволил 15 губернаторов. Украинский лидер также внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности Генпрокурора незалежной Юрия Луценко и повторно попросил парламент отстранить от должности министерства иностранных дел Павла Климкина.

ИСТОЧНИК KP.RU