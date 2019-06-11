2019-06-11T20:25:34+03:00
Политика

МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"

Маргот Валльстрём подчеркнула, что королевство намерено поддерживать антироссийские санкции ЕС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что политика Стокгольма в отношении Москвы подразумевает два направления.

С одной стороны, королевство намерено поддерживать антироссийские санкции Евросоюза. А с другой - продолжать прямые контакты с Россией.

- Двусторонние отношения - это как танцевать танго - шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, - иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец, - заявила Валльстрем, сообщает "ТАСС".

Политик также подчеркнула, что что Швеция продолжит политику в поддержке линии ЕС и санкций.

- Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами, - отметила Валльстрем.

Глава шведского МИД подчеркнула, что что между народами Швеции и России имеется огромное количество контактов.

- Это контакты между организациями, учеными, - там, где обе страны заинтересованы продолжать связи, - заявила политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года дипломаты России и Швеции обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле. Стороны констатировали целесообразность поддержания постоянного диалога, несмотря на расхождение позиций по ряду вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"
Трамп заявил, что получил от Ына "очень теплое" письмо
В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым в октябре текущего года
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал освобождение журналиста Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт