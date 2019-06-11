МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-11T20:25:34+03:00

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Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что политика Стокгольма в отношении Москвы подразумевает два направления.

С одной стороны, королевство намерено поддерживать антироссийские санкции Евросоюза. А с другой - продолжать прямые контакты с Россией.

- Двусторонние отношения - это как танцевать танго - шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, - иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец, - заявила Валльстрем, сообщает "ТАСС".

Политик также подчеркнула, что что Швеция продолжит политику в поддержке линии ЕС и санкций.

- Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами, - отметила Валльстрем.

Глава шведского МИД подчеркнула, что что между народами Швеции и России имеется огромное количество контактов.

- Это контакты между организациями, учеными, - там, где обе страны заинтересованы продолжать связи, - заявила политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года дипломаты России и Швеции обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле. Стороны констатировали целесообразность поддержания постоянного диалога, несмотря на расхождение позиций по ряду вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU