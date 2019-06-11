2019-06-11T22:38:19+03:00
Политика

Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином

Встреча политиков пройдет в Осаке 28-29 июня
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си ЦзиньпиномТрамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си ЦзиньпиномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии.

Также не исключена встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

- Речь идет о благоприятной возможности встретиться [для обсуждения] некоторых критически важных вопросов в потенциально очень важное время, - прокомментировал Болтон. Встреча на высшем уровне состоится в Осаке 28-29 июня.

Напомним, Дональд Трамп 13 мая сообщил, что хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным на полях совещания G20. Российский лидер 15 мая фактически подтвердил готовность к таким переговорам, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин будет рад провести встречу с главой США Дональдом Трампом на саммите G20. Возможной темой переговоров между российским и американским президентами станут вопросы энергобезопасности Европы.

Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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