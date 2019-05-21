2019-05-21T13:14:56+03:00
Политика

Кремль: Путин будет рад провести встречу с Трампом на саммите G20

Песков сообщил, что возможной темой переговоров между российским и американским президентами станут вопросы энергобезопасности Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пока нет публичного заявление о намерении главы Белого дома Дональда Трампа провести переговоры на саммите G20 с президентом России Владимиром Путины, однако, если это будет инициировано, то российская сторона будет рада такой встрече. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что возможно темой обсуждения станут вопросы энергобезопасности Европы.

«Безусловно, если это произойдет, если такая встреча будет инициирована, президент уже наш сказал, что будет рад такую встречу провести. И, очевидно, конечно, скажем так, вопросы энергобезопасности Европы вполне возможно, что могут быть затронуты», - сказал представитель Кремля, еще раз подчеркнув, что у российской стороны «пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "двадцатке" в Японии, потому что еще раз было выражено намерение публичное»

Напомним, 15 мая, в Сочи состоялась встреча Путина с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, по результатам которой росисийский лидер заявил, что надеется на восстановление российско-американских отношений. Кроме того, стороны обсудили возможность личной встречи российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите G20, после чего Трамп, заявил о намерении провести переговоры с Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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