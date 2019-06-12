Во французской тюрьме заключенный захватил в заложники двух охранников

СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-12T04:10:23+03:00

Во Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт произошло новое ЧП: один из заключенных с помощью самодельного ножа захватил в заложники двух охранников.

Преступник воспользовался тем, что надзиратели отвлеклись, когда сидельцы ужинали. По данным радиостанции France Info, он требовал, чтобы его перевели в другое пенитенциарное учреждение, поближе к семье. Причем этот мужчина уже нападал на охранников ранее. Кроме того, известно, что у него проблемы с психикой.

Как передает телеканал BFM, к этому часу после долгих переговоров с напавшим уже удалось освободить обоих заложников, одним из которых, как позже выяснилось, был стажер. Заключенный снова помещен под стражу.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом нападении в этой же тюрьме: в марте осужденный за множество преступлений сиделец тоже захватил в заложники надзирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU