2019-06-12T04:10:23+03:00
Происшествия

Во французской тюрьме заключенный захватил в заложники двух охранников

Стражи порядка уже освободили коллег, а нападавшего обезвредили
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмыВо Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт произошло новое ЧП: один из заключенных с помощью самодельного ножа захватил в заложники двух охранников.

Преступник воспользовался тем, что надзиратели отвлеклись, когда сидельцы ужинали. По данным радиостанции France Info, он требовал, чтобы его перевели в другое пенитенциарное учреждение, поближе к семье. Причем этот мужчина уже нападал на охранников ранее. Кроме того, известно, что у него проблемы с психикой.

Как передает телеканал BFM, к этому часу после долгих переговоров с напавшим уже удалось освободить обоих заложников, одним из которых, как позже выяснилось, был стажер. Заключенный снова помещен под стражу.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом нападении в этой же тюрьме: в марте осужденный за множество преступлений сиделец тоже захватил в заложники надзирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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