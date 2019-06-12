2019-06-12T07:39:42+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией

Ранее французский лидер выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с РоссиейПушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с РоссиейФото: СОЦСЕТИ
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter усомнился в словах французского лидера Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.

- Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода, - заявил Пушков.

По мнению российского сенатора, на сегодняшний день действия европейских стран не соответствуют заявлениям их лидеров, особенности в вопросе санкций, которые недавно были продлены.

Напомним, ранее французский лидер выразил желание наладить отношения с Россией и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Эммануэль Макрон заявил о желании провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Франции намерен придать «новый импульс» стратегическому диалогу с Россией.

Макрон звонит Путину.Призедент Франции опубликовал в своем твиттере видео о телефонном звонке Владимиру Путину

ИСТОЧНИК KP.RU

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