2019-06-11T22:47:02+03:00
Политика

На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море

Украина заявила о попытке обеспечить энергетическую самостоятельность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина заявила о попытки обеспечить энергетическую самостоятельностьУкраина заявила о попытки обеспечить энергетическую самостоятельностьФото: REUTERS
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Киев требует разрешения на добычу газа в Черном море. Как заявляет Незалежная - Москва якобы лишила Украину доступа к этой территории и добывает в черноморской акватории «более девяти миллиардов кубометров природного газа». Заявление сделала украинский представитель на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль.

«Наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», - пожаловалась представитель Киева.

При этом представитель России на слушаниях заявил, что претензии Киева несостоятельны – они попросту находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Трибунал не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова, пояснил посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 июня, в «Нафтогазе» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму. Глава НАК Украины Андрей Коболев заявил о проблеме с ликвидностью, которую необходимо решить в ближайшие недели. Между тем, «Газпром» уже объявил, что готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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