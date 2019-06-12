CША направят тысячу военных в Польшу

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-12T08:15:09+03:00

По сообщениям американских СМИ, дополнительные войска будут заниматься материально-техническими вопросами, и в их задачи не будут входить боевые обязанности

Изменить размер текста: A A

США направят в Польшу тысячу военнослужащих дополнительно к уже находящимся там четырем тысячам американских военных.

Американски СМИ сообщают, что дополнительные войска будут заниматься материально-техническими вопросами, боевые обязанности не будут входить в их задачи.

О соответствующих договоренностях между Вашингтоном и Варшавой будет объявлено во время встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды в Белом доме, сообщает сетевое издание Defense One.

Напомним, ранее в вашингтонской администрации указали, что новые договоренности Америки и Польши соответствуют Основополагающему акту Россия - НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это решение пойдет на пользу странам континента.

ИСТОЧНИК KP.RU