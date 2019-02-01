2019-02-01T20:57:54+03:00
В мире

Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты

Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это пойдет на пользу странам континента
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить на территории Европы ракеты с ядерными боеголовками. Как считает дипломат, это пойдет на пользу странам континента.

«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», - сказал глава МИД республике в интервью немецкому журналу Spiegel.

Кроме того, Чапутович не исключил, что в будущем в Польше будут развернуты атомные арсеналы НАТО. По его мнению, в данном случае «все зависит от того, какие действия будет предпринимать Россия».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Совете национальной безопасности Белого дома заверяли, что США не будут размещать ядерные ракеты в Европе. Между тем ранее в пятницу, 1 февраля, американский президент Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU

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