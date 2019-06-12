Трамп назвал своего соперника в президентской гонке Джо Байдена "умственно слабым"

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-12T09:24:38+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США демократа Джо Байдена "умственно слабым".

- Думаю, что он самый умственно слабый, я думаю, что Джо слаб умственно. У других гораздо больше энергии, - охарактеризовал Трамп своего соперника в президентской гонке.

К слову, Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США, в настоящее время лидирует по опросам среди многочисленных кандидатов на пост главы государства, представляющих Демократическую партию, сообщает "РИА-Новости".

- Я называю его однопроцентный Джо, потому что до прихода Обамы (на пост президента США - ред.) он не очень хорошо справлялся, - подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер добавил, что Байден "уже не тот", каким был раньше, намекая на его возраст. Дональд Трамп на четыре года его младше.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах в 2016 году. Американский лидер также делегировал генпрокурору страны все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU