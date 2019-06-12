2019-06-12T09:54:30+03:00
Политика

Тимошенко заявила о серьезном упадке украинской экономики

Политик отметила, что в настоящее время данным вопросом никто не занимается, поскольку поглощен подготовкой к выборам в Раду
Марина ВЕНЦОВА
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоЛидер партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоФото: EAST NEWS
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения. По словам политика, в настоящее время бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов.

«Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», - сказала она в эфире телеканала «Ай-си-ти-ви».

Кроме того, Тимошенко добавила, что на фоне такой ситуации еще более угрожающей выглядит задолженность перед Международным валютным фондом. Так, Киев должны будет погасить 2 миллиарда долларов, что является пиковым объемом, который Украина должна будет выплатить в сентябре. “И пока будут выборы, я убеждена, что никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать”, - подчеркнула она.

Кстати, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, как писал сайт kp.ru, высказывал мнение, что нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который грозит стране катастрофой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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