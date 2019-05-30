2019-05-30T05:52:08+03:00
Политика

Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой

По словам Виктора Суслова, нынешняя экономическая политика Киева как раз к этому и ведет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эксперты разделились во мнении относительно возможного дефолтаЭксперты разделились во мнении относительно возможного дефолтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который грозит стране катастрофой, убежден бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

«В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений», - так он описал возможную ситуацию в стране в эфире телеканала NewsOne.

«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», - подытожил Виктор Суслов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях вернувшийся на родину украинский олигарх Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен привел в пример Грецию и Аргентину, которые не выполнили внешние обязательства, реструктурировали долги, и сейчас у них, по словам Коломойского, «все в порядке».

С резкой критикой этой идеи выступил депутат ВР Вадим Рабинович. Он тоже предупредил, что дефолт грозит полным обнищанием населения и обесцениванием национальной валюты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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